İş Bankası’nda koltuk değişimi Adnan Bali görevi Hakan Aran'a devretti

İŞ Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleştirildi. Adnan Bali görevi Hakan Aran'a devretti.

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2011 yılında görevi Ersin Özince'den devralan İş Bankası'nın 16. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Bali, 'icrai görevde çalışmanın üst sınırı 35 yıl kuralı' çerçevesinde görevi İş Bankası Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'a devretti. Bali, İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek.

Bankayı 4 kat büyüttü

Türk bankacılık sektörüne imzasını atan Adnan Bali, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 1986'da İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü'nde 1994'te müdür yardımcısı, 1997'de grup müdürü olarak görev yaptı. 1998'de ise fon yönetimi müdürü olarak atandı. 2002'de Şişli Şubesi, 2004'te Galata şubesi müdürü olan Adnan Bali, 30 Mayıs 2006'da genel müdür yardımcılığına yükseldi. Bali, 2011'de Ersin Özince'nin yerine, genel müdür olarak atandı. İş Bankası'nda 35. yılını tamamlayan Adnan Bali, göreve geldiğinde 138.4 milyar lira olan aktif büyüklüğü, 2020 sonu itibarıyla 592.7 milyar liraya ulaştırdı.

Bali'nin yerine Aran geldi

Adnan Bali'den koltuğu devralan Hakan Aran ise, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme alanında yüksek lisans programını tamamlayan Aran, 1990'da İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü'nde stajyer yazılım uzmanı olarak göreve başladı. 2008'de genel müdür yardımcılığına getirilen Aran, dün itibarıyla genel müdürlük görevini devraldı. Hakan Aran'ın ataması, teknolojiyle birlikte değişen bankacılık sektöründe yeni bir dönemin de başladığına işaret ediyor.