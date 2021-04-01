DSÖ'den Avrupa'ya tepki: Bu yavaşlık kabul edilemez!

AFP'nin son dakika olarak geçtiği habere göre Dünya Sağlık Örgütü flaş bir açıklama yaptı ve Avrupa'daki aşılama sürecinin yavaşlığının 'kabul edilemez' olduğu bildirildi.

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DSÖ açıklamasında aşılamanın yavaşlığıyla birlikte Avrupa'da koronavirüs vakalarında son bir ayda önceki aylara göre yaşanan artışın kaygı verici olmayı aşacak kadar kötü bir duruma geldiğine dikkat çekildi.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge yaptığı açıklamada 'Aşılar salgından kurtulabilmemiz için elimizdeki en iyi araç ancak aşı dağıtımı kabul edilemez ölçüde yavaş ve bu da salgının süresini uzatıyor.' ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB), üreticilerin yılın ilk çeyreğinde toplam 107 milyon doz Kovid-19 aşısı teslim ettiklerini duyurdu.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca firmasının Kovid-19'a karşı ürettiği aşının "faydalarının risklerine ağır bastığı" şeklinde görüşlerinin değişmediğini kaydetti.

Fransa kapandı

Öte yandan vaka artışlarının sürdüğü Avrupa'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce 19 bölge için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağını açıkladı.

Macron, Elysee Sarayı'ndan yaptığı halka sesleniş konuşmasında, Fransızları tedbirlere daha dikkatli şekilde uymaya çağırdı.

Salgının hala hızlı şekilde yayılmaya devam ettiğini ifade eden Macron, şimdiye kadar alınan tedbirlerin doğru olduğunu belirtti.

Macron, Kovid-19'un mutasyonlu türlerinin ülkede ve Avrupa'da hızla yayıldığını ve daha ölümcül olduğunu söyledi.

Almanya'da 'mektuplu' çağrı

Almanya'da Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, diğer 14 eyaletin başbakanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasıyla mücadelede sert tedbirlerin uygulanması çağrısı yaptı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Kretschmann ve Söder, mevkidaşlarına gönderdiği mektupta, salgındaki üçüncü dalganın birkaç haftadan beri sert şekilde etkisini gösterdiğine dikkati çekti.

Mektupta, salgın durumunun çok ciddi olduğuna işaret edilerek, "Bu nedenle sorumluluğumuzu şimdi üstlenmeliyiz ve artık tartışmamalıyız. Virüs gecikmeleri affetmiyor." ifadesi kullanıldı.

Tedbirlerin ertelendiği her günün, virüsün binlerce kişiye bulaşması anlamına geldiği belirtilen mektupta, "Virüsle nasıl mücadele edeceğimize dair tüm araçlar var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarıyla yapılan toplantıda, son 7 günde 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 100'ü aştığı bölgelerde "acil fren" uygulanacağına ilişkin karar alındığı anımsatılan mektupta, buna gece dışarı çıkma kısıtlaması ve temasların azaltılması gibi tedbirlerin de dahil olduğu kaydedildi.

Kovid-19 ile etkili mücadele edilmesi talep edilen mektupta, aksi takdirde şimdiki durumun yaz aylarına kadar devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Moldova ohal ilan etti!

Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Moldova Parlamentosunun Genel Kurul toplantısında yapılan oylamada, ülke genelinde OHAL'in 1 Nisan-30 Mayıs arasında yeniden ilan edilmesine yönelik karar kabul edildi.

Buna göre, Moldova Acil Durumlar Komisyonu, OHAL sürecince vatandaşların ülkedeki tehlikeli bölgelerden tahliye edilmesi, karantina gibi önlemlerin alınması, ülkeye giriş-çıkışlarla ilgili düzenlemelerin yapılmasına yönelik karar alabilecek

Ayrıca devlet kurumları ve şirketler, esnek çalışma koşullarına geçebilecek ancak çalışanların işten çıkarılması da yasaklanabilecek.