İstanbul Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: 3. piki yaşıyoruz olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şu anda üçüncü pikin yaşandığını söyledi. İstanbul'da vakaların birkaç hafta daha yükseleceğini belirten Memişoğlu, "Olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan İstanbullulara ürperten çağrı geldi. "Şu anda kesinlikle üçüncü piki yaşıyoruz" diyen Memişoğlu, Vovid-19'da yeni büyük dalga yaşanmaması için daha fazla tedbir çağrısı geldi. Bir yılı aşkın süredir dalgalı şekilde seyreden bir salgınla mücadele edildiğini, ilk dalganın geçen yılın mart, nisan aylarında yaşandığını, ikinci dalganın eylül, ekim ve kasım aylarında görüldüğünü hatırlatan Memişoğlu, şimdi de üçüncü bir dalgayla karşı karşıya olunduğunu ifade etti. İşte Memişoğlu'nun uyarılarından satır başları...

İstanbul'da vakalar bir kaç hafta daha yükselecek...

- Salgının geçen yılın mart-nisan ile kasım aylarındaki seyrine bakıp analiz yapıyoruz. Bu analiz neticesinde de bunun birkaç hafta daha yükseleceğini, ondan sonra düşüşe geçeceğini öngörüyoruz. Tabii bu yükselmenin şiddeti ve süresi insanların uyumuna da bağlı. Bu çok önemli bir şey. En geç nisanın ortasından itibaren vaka sayılarındaki artışın düşeceğini öngörüyoruz ama bu kasımdaki ve marttaki simülasyonumuzun karşılığındaki öngörümüz. İnsanlar uyum gösterirse bu süreç daha da kısalabilir.

Şu anda kesinlikle 3. piki yaşıyoruz

- Şu anda kesinlikle üçüncü piki yaşıyoruz. Kasımda pozitif oranlarımız şu andakinden yaklaşık 7-8 puan yukardaydı ve yatışlarımız da yaklaşık iki katıydı. Trend halen daha yükselmeye devam ediyor. Onun için insanların, kasımdaki gibi gerçekten çok büyük bir dalga yaşamamamız için özellikle bu 15-20 günde çok hassas olmasını bekliyoruz.

Olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız!

- Esasen olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Sağlık çalışanları da çok çaba, efor harcıyor. Emin olun aşılama çalışmaları da daha yüksek seviyeye ulaştıktan sonra yaz aylarına, haziran ayına çok rahat gireceğimizi öngörüyoruz. Toplumun ve sağlık çalışanlarının çabasının karşılığını inşallah alacağız.

Günde 300 bin aşı yapabiliriz...

- Günde İstanbul'da 80-90 bin bandında aşı yaptığımız günler oldu. İstanbul olarak günde 300 bin aşıyı yapabilecek kapasitemiz de var. Bu minimum. Zorladığımız zaman bunun çok daha üst seviyesine çıkabiliriz. Her hastanede yapılabilir aşılarımız. Özel, kamu ayrımı yapılmadan bütün hastanelerimize randevu sayısına göre de aşı planlamalarımızı günlük, hatta anlık yapabilir haldeyiz. Aynı zamanda aile sağlığı merkezimizde de aşılarımız yapılıyor.

- Her yerde ekiplerimizi göndererek yaşlılarımızı aşılamaya çalıştık. Onların uyumu için de ben de teşekkür ediyorum çünkü yüzde 80'in üzerinde inanılmaz bir aşı oranı oluştu.

Aşı yapılır yapılmaz korumuyor! 10 gün dikkat...

- Aşı yapıldığı anda koruyuculuğu olmuyor. Özellikle Çin aşısında yaklaşık 28. günde ikinci dozu yapıyoruz, ondan bir 10-15 gün sonra artık koruyuculuk anlamında fayda sağlıyor. Bunun bilinmesini istiyorum. İnsanların aşının ikinci dozundan sonra 10. güne kadar yine de dikkatli olmasını öneriyorum.

Hastaneye yatış oranı daha az ancak...

Şu anda hastaneye yatışların, kasım ayındaki yoğun bakım yatış oranlarına göre daha az olduğunu vurgulayan Memişoğlu ancak şu anda hala testi pozitif çıkanların oranının arttığını anlattı.

Okullarda pozitif vakalar çıkıyor ancak...

Kemal Memişoğlu, okullarda da vaka tanılarının olabildiğini ama büyük izolasyon gerektirecek bir durum yaşanmadığını, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği halinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.