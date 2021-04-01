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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Açıklamada Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne İpsala'da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1’inin PKK terör örgütü mensubu olmaktan dosyalarının olduğu belirlendi" denildi.

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