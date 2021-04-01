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Karadeniz’de batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi açıklarında arıza yaparak sürüklendikten sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından dalgalar arasından kurtarıldı.

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Olay Karadeniz’in Kandıra açıklarında Dikili mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre makine arızası yaparak sürüklenen ve yardım çağrısı yapan balıkçı teknesi bir süre sonra batmaya başladı.

Batan tekneden denize atlayan 3 kişi, yardım çağrısı üzerine hızla bölgeye intikal eden Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından dalgalar arasında kurtarıldı. Ekiplerin botuna alınan 3 kişi, kıyıya çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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