Amazon ve Google, çalışanlarını ofislere çağırmaya başladı: Aşı olan gelsin

Amazon ve Google, koronavirüs sebebiyle başlatılan evden çalışma uygulamasını değiştirme kararı aldı. Şirketler 'ofis merkezli' bir çalışma düzenine geri dönüşün sinyalini verdi ve bunu çalışanlarına bildirdi.

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Koronavirüs ile birlikte iyice yaygınlaşan ve birçok şirket yöneticisi ve çalışan tarafından da desteklenen “evden çalışma” modeliyle ilgili iki dikkat çekici karar alındı. Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon ve Google arka arkaya yaptıkları açıklamalarda ABD’deki çalışanların ofise dönmesiyle ilgili sinyal verdi.

İlk açıklama Amazon’dan geldi. Son dönemde çalışanlarının çok yoğun ve zorlu şartlarda çalıştığına dair eleştiriler alan Amazon, çalışanlarının kademeli olarak ofise döndürüleceğini duyurdu.

"Yaratıcılığı, iş birliğini ve öğrenmeyi daha etkili kılacak"

Amazon’un paylaştığı blog yazısında şirketin amacının, “Ofis merkezli bir kültüre geri dönüş amacımız var. Avrupa’da aşının gecikmesi dolayısıyla ofise dönüş daha geç olacak. Bizce ofise geri dönmek yaratıcılığı, iş birliğini ve öğrenmeyi daha etkili kılacaktır” ifadesi kullanıldı.

Amazon’un aşı olan çalışanlarını bu yaz boyunca kademeli olarak ofislere çağırması bekleniyor.

Jeff Bezos’tan görevi devralmaya hazırlanan Amazon’un yeni CEO’su ve Amazon Web Services’ın CEO’su Andy Jassy, bir süre önce geleceğin ofis düzeni ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Yeni CEO yeni düzeni anlatmıştı

CNBC’ye konuşan Jassy, “Gelecekte ofislerde düzen değişecek. Sıcak ofis diye bir kavram kullanılacak ve çalışan hangi gün ofise gelmek istediğini seçerek o gün için kendisine bir masa rezerve edecek” demişti. Aralık ayında konuşan Jassy, “Gelecekte ağırlıklı olarak evden çalışma uygulanacak ve bazı projeler için ofise gidilecek” ifadesini kullanmıştı.

Google da aşı olanı çağırıyor

Öte yandan dünyanın en büyük teknoloji ve bilişim şirketlerinden Google da çalışanlarını ofise çağırmaya başlıyor. ABD medyasında yer alan habere göre ABD’de yaşayan Google çalışanları gelecek ay ofislere dönecek.

Google’ın çalışanlarına bildirimde bulunduğu belirtilirken, aşının ülkede yaygınlaşmasıyla birlikte ofise dönüşün de hızlandığı kaydedildi. New York Times’ın ele geçirdiği yazışmalarda Google’ın İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdürü Fiona Cicconi çalışanlarına bir e-posta gönderdi.

"Çalışanların ofise dönmesi için aşı olma zorunluluğu olmayacak"

Cicconi, “Ofislerimiz sınırlı kapasiteyle tekrar açılacak. Bunda aşıya erişim ve Covid-19 vakalarındaki düşüş trendi gibi etmenler dikkate alınacaktır. Size aşı olmanızı tavsiye ediyoruz zira Google çalışanlarının ofise dönmesi için aşı olma zorunluluğu olmayacaktır” açıklamasını yaptı.