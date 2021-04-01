Ramazan pidesine zam geliyor!

SAMSUN Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, Ramazan pidesi fiyatlarına kesin olarak zam yapılacağını söyledi.

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Samsun’da merakla beklenen Ramazan pidesi fiyatları belli olmadı ama zam geleceği kesinleşti. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile Samsun Fırıncılar Odası Başkanlığı’nın ortak imzası ile belirlenecek olan Ramazan pidesi fiyatına zam yapılacak. Samsun’da geçen sene pide fiyatına ‘gizli zam’ yapılarak, fiyatı aynı kalırken, 470 gram olan pidenin gramajı 420 grama düşürülmüştü. SESOB Başkanı Güler, bu yıl da artan maliyetlerden dolayı pide fiyatına zam yapılacağını açıkladı.

Pide fiyatlarına mutlaka zam gelecek

Pide fiyatlarına zam geleceğini ifade eden Başkan Eyüb Güler, “Bazı ürünlerde zam olabilir. Birçok ithal ürünün fiyatı arttı. Dolar arttı. Buna bağlı olarak birçok ithal ürünün ham maddesine zam geldi. Bu ürünlerin etkilediği yan ürünler de zamlandı. Örneğin Ramazan ayında pide fiyatları konusu var. Bu fiyatları biz belirliyoruz ama tabii ki zarar etmeden, halkımıza da fazla yük vurmadan maliyet hesaplanacak. Buna göre de fiyat verilecek. Bazen ekmek zamlanıyor. Halkımız duyarlı bu konuda. Bazıları, ‘Ekmeğe de zam olur mu?’ diyor. Ama una ve birçok ürüne zam geliyor. Bunlar hep hesaplanıyor. Maliyet hesapları yapılıp, ona göre zam geliyor. Pide fiyatı önümüzdeki hafta belirlenecek. Mutlaka bir zam gelecek. Esnafın bedava da verecek hali yok. Pide undan, mayadan, yumurtadan, susamdan yapılıyor. Tüm ürünlerin fiyatı aldı başına gidiyor. Bunların maliyet hesabı yapılarak fiyat verilecek. Kimseyi kandırmak ya da halkımızı soymak için fiyat verilmiyor. Esnaftan kaynaklı bir sıkıntı yok. Sıkıntı un piyasası ve yan ürünlerden meydana geliyor. İş esnaftan kaynaklanmıyor. Asıl iş yukarıda. Bu işin toptancısı var, imalatçısı var. Sıkıntıyı oralarda arasınlar” dedi.

Ramazan ayında fırsatçılar olabilir

Ramazan ayında ortaya çıkan fırsatçılar hakkında da uyarılarda bulunan Eyüb Güler, “Ramazan ayı Müslümanlar için mübarek ay. Bu ayı saptırarak kendine menfaat sağlamak adına insanların manevi duygularını kullanarak kendilerine haksız kazançlar sağlamak isteyenler olabiliyor. Bunların önüne geçmek için esnafın da halkın da dikkatli olması lazım. Her sene bazı istenmeyen olaylar yaşanıyor. Bu sene önceki senelerden farklı. Kovid-19 salgını ile sıkıntı daha büyük. Ramazan ayı gelmeden, karaborsacılar bu işlere sarılmadan önce fiyatlar zaten atmaya başlamıştı. Kimin hangi ürünü neye sattığı belli değil. Devletimizin bu konuda baskı yapmasına rağmen önüne geçilemedi. Korona virüsü sıkıntısı ile beraber Ramazan’da fırsat kollayan kişiler de olabilir. Onun için kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili birimler çalışma yürütüyorlar ama daha çok iş esnafa ve halka düşüyor. 2 taraf da bilinçli olarak bu kişilere fırsat vermemeli. Esnaf salgından muzdarip. Sattığımız malı aynı fiyata alıp, yerine koyamıyoruz. Burada suç esnafın değil. O yüzden küçük sermayeli esnafımız ne stok yapabilir ne de karaborsa yapabilir. Denetimler de her zaman sürüyor. Halkımız da çok dikkatli olsun. Aradaki fırsatçılara yol vermeyelim. Bilinçli, davranalım. Bir de Ramazan aylarında merdiven altı üretim çoğalıyor. Şeker, lokum ve tatlı gibi Ramazan’da çok tüketilen ürünlere dikkat edelim. Ucuz diye merdiven altı üretilen ürünlere saldırmayalım. Ramazan’ı en iyi şekilde karşılayalım. Kovid-19 devletimizin çıkarttığı bir şey değil ama esnafa da halka da büyük darbe vurdu. Birbirimizi kandırmadan mübarek ayı geçirelim.”