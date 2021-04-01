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Beşiktaş'tan Rosier için Sporting'e yeni teklif

Sporting Lizbon, Beşiktaş'ı 2 milyon Euro'luk ilk teklifini geri çevirdi. Beşiktaş, Valentin Rosier için Sporting Lizbon'a yeni teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş'ın Valentin Rosier ısrarı sürüyor. Siyah beyazlılar, Fransız futbolcunun bonservisini almak için Sporting Lizbon'a yeni bir teklif hazırladı. Beşiktaş yönetimi, 2.5 milyon Euro'nun yanı sıra bir sonraki satıştan pay ve takım başarısına göre ek ödemeleri içeren önerisini Portekiz ekibine sunacak.

Sporting Lizbon, Beşiktaş'ı 2 milyon Euro'luk ilk teklifini geri çevirdi. Fransız oyuncuyu 1 sezon önce 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Portekiz ekibi, Rosier'in satışında en az 4 milyon Euro gelir elde etmek istiyor.

Sporting Lizbon'a geri dönmek istemeyn 24 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bu sezon siyah beyazlı takımda 26 maça çıklan Rosier, 2 gol attı, 5 asist yaptı.

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