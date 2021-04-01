Son dakika stopaj indiriminde süre uzatıldı! Bankada parası olana güzel haber

Türk lirası tasarrufları artırmak için önce Ekim 2020’de hayata geçirilen ve sonrasında 31 Mart 2021’e kadar uzatılan TL mevduata stopaj avantajı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre stopaj vergisi avantajı 2 ay daha sürecek.

Ekim 2020’de getirilen ve 6 ay uygulanan düzenlemeye göre TL mevduatlarda vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilmişti.