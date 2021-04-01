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AK Partili vekil terör örgütünü lanetledi HDP'liler tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın, "Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP/C terör örgütüdür. En son Boğaziçi Üniversitesinde eylem yapmaya çalışırken yakalanan aynı örgüt." sözleri, TBMM Genel Kurulunda tartışmaya yol açtı. HDP sıralarından tepkiler yükseldi.

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Genel Kurulda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde şahsı adına söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, DHKP/C tarafından şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle, minnetle andı, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

Usta, "Kiraz'ı şehit eden DHKP/C terör örgütüdür. En son Boğaziçi Üniversitesinde eylem yapmaya çalışırken yakalanan aynı örgüt. Birilerinin 'Masum öğrenci eylemleri' dediği, işin arkasında bizim vatan evladımızı, savcımızı şehit eden DHKP/C terör örgütünün olduğunu hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

"Yaranız var gocunuyorsunuz"

Bu sözleri üzerine HDP'li milletvekillerinin laf atması üzerine Usta, "Sayın Kiraz'ı saygıyla anarken bu terör örgütünü de lanetlemek hepimizin hakkıdır. Varsa söyleyeceğiniz çıkar cesurca DHKP/C terör örgütüne söylersiniz. Oradaki eylemlerde yakalananların hepsinin DHKP/C'li olduğunu siz de en az benim kadar çok iyi biliyorsunuz. Savcımız Kiraz'ı şehit eden örgütle aynı elemanların bugün sahada olmasının tek bir müsebbibi varsa, burada siyaset adı altında terör seviciler ve savunuculardır. Sizleri de lanetle kınıyorum." karşılığını verdi.

Usta, HDP'li milletvekillerinin laf atmayı sürdürerek konuşmasını bölmesi üzerine, "Eğer terör örgütüyle bağlantın yoksa hiçbir şekilde gocunmazsın. Demek ki yaranız var, gocunuyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Kendisine tepki gösteren HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'na, "Siz terör örgütünün mensubu musunuz?" diye soran Usta, "Kerestecioğlu, açıkça 'Evet ben bu terör örgütünün mensubuyum.' diyerek, milletin huzurunda kendisini itiraf etmiş bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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