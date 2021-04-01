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Şanlıurfa’da feci kaza: 5 ölü 1 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa B.’nin kullandığı 34 SY 4531 plakalı Renault marka otomobil, iddiaya göre yolda dönüş yapmaya çalışan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 AJS 226 plakalı Renault marka otomobile yandan çarptı.

Kazada hurdaya dönen araçlardaki Mustafa B., Süleyman Bütün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak ile Ahmet Gün yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan şahısları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Süleyman Bütün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak ve Ahmet Gün hayatını kaybetti. Diğer yaralının sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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