Selahattin Demirtaş'ın sözleri İYİ Parti'ye uyarı mı tehdit mi dilinin altındaki bakla

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın “Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar, demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse... Bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak, demokrasi ittifakı ilan edilebilir.” sözleri tartışma konusu oldu.

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HDP ile İYİ Parti arasında sular durulmuyor. Önce muhalefet partileri ile görüşme turuna çıkan HDP ile İYİ Parti arasında bir randevu “restleşmesi” yaşandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Meral Akşener ile Pervin Buldan’ı etiketleyerek attığı tweet ise iki partiyi bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Son kriz ise Demirtaş'ın açıklamaları oldu. Demirtaş, “Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar, demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse... Bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak, demokrasi ittifakı ilan edilebilir.” dedi.

"2023 seçimlerinin mecrasını değiştirebilir"

Bu son açıklama Hürriyet yazarları Abdulkadir Selvi ve Ahmet Hakan'ın gündemindeydi. Konuyu köşe yazısında değerlendiren Selvi, "Demirtaş’ın bu sözleri millet ittifakına yönelik bir uyarı olarak görülebilir. Ya da başka bir ifade ile, İYİ Parti’ye yönelik bir tehdit olarak da değerlendirilebilir. Ama bence Selahattin Demirtaş, siyasi sonuçları açısından önemli bir öneride bulunuyor, üçüncü bir ittifak öneriyor. Elbette ki bu HDP liderliğinde üçüncü bir ittifak olacak. Demirtaş’ın teklifi HDP siyasetinde ne kadar karşılık bulur orasını bilmiyorum ama üzerinde durulmaya değer. Demirtaş’ın üçüncü ittifak önerisi 2023 seçimlerinin mecrasını değiştirebilir." diye yazdı.

Demirtaş'ın dilinin altındaki bakla

Ahmet Hakan kafasındaki soruları sorarak Demirtaş'ın görüşünü tam olarak açıklamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Muhalefetteki milliyetçi odaklar” derken kastettiği İYİ Parti mi acaba? “Bu iş İYİ Parti’yle gitmez” mi demek istiyor Demirtaş? Önerdiği yol şu: HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak. Ne yani? Millet ittifakı ve cumhur ittifakının dışında bir de demokrasi ittifakı mı olacak?

İyi ama böyle bir durumda CHP ne olacak? CHP, millet ittifakında mı kalacak? Yoksa HDP öncülüğündeki ittifaka mı geçecek? Millet ittifakının başını çeken CHP, neden millet ittifakını bırakıp HDP’nin öncülüğünde bir başka ittifaka geçsin ki?

Sorular... Sorular... Sorular... Hiçbirinin yanıtı yok. Galiba... Sanırım... Herhalde... Demirtaş’ın dilinin altında bir bakla var, henüz tam olarak açık etmediği. Nedir acaba o bakla?"