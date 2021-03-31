Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca paylaşımında virüsün gücünü koruduğunu tekrar hatırlattı.

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Bakan Koca, varyant virüslerle ilgili "81 ilde 180 bin 448 örnekte İngiltere, 11 ilde 169 örnekte Güney Afrika, 2 ilde 4 örnekte Brezilya, 1 ilde 2 örnekte California- New York varyantı tespit edildi. Tablonun bütünü, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu ve klasik tip koronavirüsün yerini aldığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

Artık yapmamız gereken, kendimizi korumak ve aşı sıramızı beklemektir. Bilim Kurulu’nun bugünkü haftalık toplantısında, virüsün yeni varyantları, aşı ile ilgili son gelişmeler ve Toplum Bağışıklığı konusu ile birlikte, bazı illerimizde artan risk düzeyi ele alınmıştır. Her şeyden önce kesinlik arz eden şudur: Toplum, her ne kadar bunu yeterince gündeme almamış olsa da, virüs gücünü korumaya devam ediyor. Artan vaka sayısı bunun kanıtıdır.

58 il, kısa sürede, riskin çok yüksek olduğu iller arasına girdi

Bugünlerde öne çıkan bir sorun var: Salgına karşı başarı için ihtiyaç duyduğumuz sabrı, aşı sayesinde Toplum Bağışıklığı sağlanana kadar gösterip gösteremeyeceğimiz! Bilimin attığı adımlarla aşı tedarikindeki önemli gelişmelerin hepimize tedbirli bir bekleyiş sorumluluğu yüklediğini düşünmeliyiz.

Kısıtlamaların azaltıldığı 1 ayı geride bıraktık. Maalesef bu 1 ayda, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, nüfusumuzun yüzde 80’inin yaşadığı 58 il, kısa sürede, riskin çok yüksek olduğu iller arasına girdi. Buna rağmen başarıya inancımızı korumalıyız. Bize ve bilim insanlarımıza şimdi eskisinden daha fazla görev düştüğü bilinmeli ve bu bilgiyle de her birey direncini artırmalıdır. Kısa bir süre içinde, aşı ile, yaygın bağışıklık hedefinde başarılı olacağız. Bu hedef topluma bir güç kaynağıdır.

Tespit edilen varyantlar dikkat çekici

Bilim insanlarımızın kamuoyuna aktarmak zorunda olduğum bir mesajı var: Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı konusu büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Covid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmadadır. Ülkemizde tespit edilen varyantlar dikkat çekicidir.

İngiltere varyantı, 81 ilde 180.448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edilmiştir. Califomia-New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir. Tablonun bütünü, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakalann %75’ini oluşturduğunu ve klasik tip Koronavirüsün yerini aldığını göstermektedir.

4,5 milyon doza ulaşacak

Aşı tedariki sürecini toplum yakından izliyor. Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var. Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda, yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız. 2 milyon 800 bin doz Biontech aşısı elimizde. 10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak. Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır.

Türkiye, aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak

Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz. Türkiye, yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak. Faz 2 aşaması tamamlanmak üzere olan, uygulamaya en yakın inaktif aşımızın yanı sıra, başka inaktif aşıların da gönüllüler üzerinde çalışmaları sürmektedir. İnovatif aşı adaylarından, VLP dediğimiz virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmaları da başlamıştır.

Dünyada örneği bulunmayan bir COVİD aşısı olacaktır

Bakanlığımıza bağlı bir kurum olan TÜSEB’in desteklediği intranazal yani burun spreyi şeklinde uygulanacak aşının Faz 1 çalışmalarına başlamak üzereyiz. Özel girişim tarafından başlatılan, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere, dört üniversitenin katkılarıyla yürütülen çalışmanın ilk deneyleri olumlu sonuçlar verdi. İntranazal aşının gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa, bu aşı, dünyada örneği bulunmayan bir COVİD aşısı olacaktır. Hedefimiz, aşıyla Toplum Bağışıklığıdır.

Bu aşamada, yükün çok büyük kısmı, bizim, bilim insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın üzerindedir. Bu sorumluluk duygusu, salgınla mücadelede dayanıklılığı, tedbirlere uyma isteğini ve yaşama sevincini artırmalıdır.

Kamuoyuna saygılarımla

Dr. Fahrettin Koca

T.C. SAĞLIK BAKANI