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TFF futbolcu menajerlerine yapılan ödemeleri duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sezon tüm profesyonel liglerde şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu. Süper Lig'den 5 kulübün bulunduğu listede; Fenerbahçe, 5 milyon 663 bin 420 TL ve 3 milyon 221 bin 879 avro ile ilk sırada yer aldı.

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FIFA talimatları gereği Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca 2020-2021 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibariyle futbol menajerlerinin dahil oldukları işlemler ve futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler, talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, listede 5 milyon 663 bin 420 TL ve 3 milyon 221 bin 879 avro ile en yüksek menajer harcaması yapan kulüp olarak yer aldı.

Kayıtlara göre menajerlere yapılan ödemeler şöyle:

Süper Lig

Çaykur Rizespor AŞ: 200.000 TL - 120.000 avro - 9.000 dolar
Fatih Karagümrük AŞ: 38.000 avro
Fenerbahçe AŞ: 5.663.420,31 TL - 3.221.879,84 avro
Antalyaspor: 150.000 TL
Gaziantep Futbol Kulübü AŞ: 1.604.592 TL - 518.900 avro - 67.500 dolar
TOPLAM: 7.618.012,31 TL - 3.898.797,84 avro - 76.500 dolar

TFF 1. Lig
Ümraniyespor: 25.000 TL
TOPLAM: 25.000 TL

Tüm profesyonel ligler
GENEL TOPLAM: 7.643.012,31 TL - 3.898.797,84 avro - 76.500 dolar

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