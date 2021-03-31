Pınar Karşıyaka'dan Fenerbahçe maçı için erteleme başvurusu

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, 4 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçının ertelenmesi için Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) başvuru yaptıklarını açıkladı.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, yaptığı açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale kalmak için mücadele ettiklerini hatırlatarak fikstür yoğunluğunun şartlarını zorlaştırdığını belirtti.

FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu son maçında 6 Nisan Salı günü İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çınar, "Bu müsabaka öncesi ligde pazar günü 17.30'da deplasmanda oynamak zorunda olduğumuz Fenerbahçe maçı için federasyonumuza erteleme talebinde bulunduk. Daha önce de Holon maçı öncesinde benzer şekilde oynadığımız Anadolu Efes müsabakası için böyle bir talebimiz olmamıştı. Ancak bu kez hem ligde geç saatte deplasmanda oynayacak olmamız hem de Brindisi maçının arz ettiği önem bizi bu talepte bulunmaya itmiştir. Özellikle Euroleague'de yoğunlaşan takvim içerisinde federasyonumuzun Avrupa'da oynayan takımlara destekleyici ve anlayışlı yaklaşımını biliyoruz. Ayrıca bu gereklilerin doğabileceği öngörüsü ile sezon başı oluşturulan takvimde normal sezonun bitimine pencere bırakılmış olmasından dolayı talebimizin olumlu karşılanacağından şüphemiz yoktur "diye konuştu.

Ligde Karşıyaka ve Fenerbahçe, lider Anadolu Efes’in ardında ikincilik mücadelesi veriyor.