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Bursa İznik'te cami tuvaletinde ceset bulundu

Demirören Haber Ajansı

BURSA'nın İznik ilçesinde Ali Bedel (71) isimli kişi, bir caminin tuvaletinde kanlar içerisinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Bedel'in intihar ettiği öğrenildi.

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BURSA'nın İznik ilçesindeki Çınarlı Camii’nin tuvaletinin uzun süre kilitli halde olması üzerine cemaat, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kapının açılması için olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, tuvaletin demir kapısını keserek içeri girdi. Kapının arka kısmında kanlar içerisinde bir kişinin yattığı, yanında ise bıçak bulunduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise kanlar içerisinde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ceset, otopsi için morga kaldırıldı. Cesedin Ali Bedel isimli kişiye ait olduğu, şahsın huzurevinde kaldığı ancak birkaç kez buradan kaçtığı, son dönemlerde ise psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi.

İntihar şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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