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PKK'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu

Jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu.

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1991 ve 2020 yılları arasında terör örgütüne katıldıkkarı,  Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 39'a yükseldi.

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