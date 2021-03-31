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RTÜK o sözleri affetmedi! Halk TV ve Tele 1'e ceza yağdı

Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından Halk TV ve Tele 1'e idari para cezaları verildi.

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Halk TV'de Ayşenur Arslan ve ekonomist Emin Çapa’nın Medya Mahallesi programında, "dini hassasiyetlerle alay edildiği" ileri sürüldü. Yayında, korona virüsüne yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde yattığı ileri sürülerek “Rabbim Amerikan Hastanesi demiştir... Rabbimiz Şehir Hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri demez. İktidara yakın olanlara Rabbimiz hep böyle yerleri Cleveland, Amerikan Hastanesi gibi yerleri söylerler” ifadeleri kullanılmıştı.

RTÜK, "yayında kullanılan Allah’ı hafife alır nitelikteki müstehzi ifadelerin 6112 sayılı 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (f) bendini ihlal ettiği gerekçesiyle" Halk TV’ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Melih Gökçek cezası
Üst Kurul, “Özlem Gürses ile Kayda Geçsin” programında ise yorumcu Murat Ağırel'in 'Parsel Parsel' isimli kitapla ilgili konuşurken Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le ilgili ortaya attığı iddiaları da değerlendirdi. Programda, "FETÖ'nün siyasi ayağı/destekleyicisi olmak iddiası", "belediyede çeşitli yolsuzluklar yapıldığına dair yargıyı ilgilendiren son derece ciddi iddiaların dile getirilmesi" gibi iddialara aracılık edildiğini savunan RTÜK, hukuki olarak hükme bağlanmayan çeşitli suç isnatlarında bulunularak yargının görev alanına dair hüküm veren iddiaları yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirdi.

İdari para cezası
RTÜK, kanunda yer alan “Yayın hizmetleri..... İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmü gereği yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Necmettin Erbakan cezası
Halk TV’nin “İki Yorum” programında Levent Gültekin’in eski Başbakan Necmettin Erbakan hakkında sarf ettiği sözler de müeyyide konusu oldu. Erbakan’ı 'laiklik karşıtı' olmakla suçlayan Gültekin’in 'eleştiri sınırlarını aştığı' kanaatine varan Üst Kurul, yayıncı Halk TV’ye idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

İslami terör ifadesini RTÜK affetmedi
TELE 1’de yayınlanan “18 Dakika” programına da Emre Kongar’ın kullandığı “İslami terör” ifadesiyle "İslam dininin dünyada birçok ölüme, şiddete, yıkıma sebep olan terörle ilişkilendirilmesinin toplumun dini hassasiyetlerine aykırı" olarak değerlendirilmesi nedeniyle Üst Kurul, Yasadaki “yayın hizmetleri.... Toplumun millî ve manevî değerlerine, ...aykırı olamaz.” ilkesinin ihlal edildiğine hükmetti. RTÜK, yayıncı kuruluşa idari para cezası verdi.

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