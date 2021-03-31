Devlet Bahçeli'den HDP kararına çok sert tepki: AYM'nin de kapanması artık ertelenemez

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır." açıklaması yaptı.

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MHP Lideri Bahçeli, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanıp AYM'ye sunulan iddianamenin usul eksikleri gerekçe gösterilerek iade edildiğini anımsattı. Anayasa Mahkemesi'nin 'HDP iddianamesini iade etmesine ilişkin' çok sert bir açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır?" sorusunu yöneltti.

"HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır." diyen Bahçeli, "Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP'yi kapatma davasını açmasıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Tahammülümüz asla olamayacaktır"

HDP'nin bu aşamada usul eksiklikleri bahanesiyle zaman kazandığını belirten Bahçeli, şunları yazdı: Anayasa Mahkemesi'nce görevlendirilen bir röportörün kısa süre içinde ekler hariç 608 sayfadan oluşan ve 687 faili bulunan dava dosyasının ana muhtevasını nasıl ve hangi ahlaki, fikri ve hukuki müktesebatla incelediği muhakkak tartışılarak üzerinde durulması gereken bir muammadır. Anlaşılan odur ki, Türkiye'nin terör ve bölücülükle mücadelesine Anayasa Mahkemesi duyarsız, ilgisiz ve açık ara mesafelidir. Bahsi ileri sürülen eksikler veya usulü etkileyen açmazlar şühedaya nasıl anlatılacak, milli beka ve milli güvenlik mülahazalarıyla nasıl bağdaşacaktır? Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır? Dağda elde edilen başarıların TBMM'de kaybına tahammülümüz asla olamayacaktır.

HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır.

Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir.

"HDP'yi kapatma davası tekrar açılmalı"

Bahçeli, HDP'nin suç örgütü, terör maşası ve organize bölücülüğün markası olduğunu öne sürerek sözlerini şöyle tamamladı: Hiçbir usul kaidesi bu gerçeği değiştiremeyecektir. Anayasa Mahkemesi'nin, hazırlanan iddianameyi kabul ve tasdik etmesi için dosya içinde silahlı ve bombalı teröristleri görmesi mi lazımdır? Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP'yi kapatma davasını açmasıdır. Süreç kesinlikle uzamamalı, yeni bir hukuk cinayetine fırsat verilmemelidir. Milliyetçi Hareket Partisi gelişmeleri yakından takip edecek, hukuk kılıfı altına saklanmak isteyen, iç ve dış işgal cephesi marifetiyle korumaya alınan bölücülerle, teröristlerle, damgalı hainlerle sonuna kadar mücadele edecektir. Bu mücadele esasen bir hukuk, bir adalet, bir tarih, bir millet hakkının savunma onurudur.