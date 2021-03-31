Türk Konseyi Zirvesi sonuç bildirisinde Türkistan kararı

Türk Konseyi Zirvesi sonuç bildirisinde, Türkistan şehrinin Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri olarak ilan edildiği ve Türk dünyasının diğer seçkin kadim şehirlerine de gelecekte rotasyon usulü temelinde benzer statünün verilebileceği konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

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Son dakika gelişmesine göre; Türk Konseyi Zirvesi sonuç bildirisinde, Türkistan şehrinin Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri olarak ilan edildiği ve Türk dünyasının diğer seçkin kadim şehirlerine de gelecekte rotasyon usulü temelinde benzer statünün verilebileceği konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Türk Konseyi Zirvesi'nin bildirisinde, çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden ihyası, inşası ve entegrasyonu çabalarında Azerbaycan Hükümeti ve halkıyla dayanışma vurgulandı.