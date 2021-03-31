Galatasaray'a milli takım dönüşü koronavirüs şoku

Galatasaray, milli takıma katılan 1 oyuncunun daha Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

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Galatasaray'da, milli takımda koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 2'ye yükseldi. Yapılan açıklamada daha önce pozitif çıkan oyuncunun izolasyon sürecinin başlatıldığı belirtilirken bu sabah gerçekleştirilen testlerde 1 futbolcunun daha pozitif çıktığı aktarıldı.

Kulübün yaptığı paylaşımda, "Milli takım kamplarında bulunan ve Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine başlanan bir futbolcumuzun yanı sıra, milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun daha izolasyon, tedavi ve takip programına başlanmıştır." denildi.

Sarı-Kırmızılılarda milli takımlara katılan futbolcular şöyleydi:

Luyindama (Demokratik Kongo), Ryan Donk (Surinam), Gedson Fernandes (Portekiz U21), Karo Etebo (Nijerya), Henry Onyekuru (Nijerya), Sofiane Feghouli(Cezayir), Ryan Babel (Hollanda) ve Mostafa Mohamed, (Mısır) Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç.