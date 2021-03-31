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Kastamonu’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Daire Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

6 farklı adrese eş zamanlı operasyon
DEAŞ ile iltisaklı olduğu belirlenen şahıslara ait il merkezinde 6 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2’si Suriye uyruklu olmak üzere 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen materyaller incelemeye alındı
Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

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