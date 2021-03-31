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Dünyada bir ilk! Ukrayna'da zorunluluk kaldırıldı 23 Ağustos’tan itibaren...

İhlas Haber Ajansı

UKRAYNA geliştirdiği "Diia" adlı uygulama ile 23 Ağustos’tan itibaren "e-Kimlik" uygulamasına geçerek vatandaşların kimlik taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıracak.

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Ukrayna, dünyada bir ilki gerçekleştirerek akıllı telefonlara indirilebilen bir uygulama üzerinden sayısal kodlarla ifade edilecek “e-Kimlik” uygulamasını yasallaştırdı. Ülke genelinde 23 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak dijital kimlik uygulaması, vatandaşların “Diia” uygulamasını cep telefonlarına indirmesi ile kullanılabilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ukrayna, dünyada bu uygulamayı yasallaştıran ilk ülke oldu. Emeği geçenlere teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Dünyada bir ilki gerçekleştiren Ukrayna’nın Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Dijital Dönüşüm Bakanı Mihail Fedeorov yaptığı açıklamada, "Kağıt evraklardan hiçbir farkı olmayan ve yasallık kazanan uygulama, 23 Ağustos’tan itibaren kullanıma açık hale gelecek. Bu hizmetten yararlanmak için akıllı telefon taşımak yeterli. Dünyada eşsiz bir şey yaptık. Bununla gurur duymamız gerekiyor" dedi.

Diia uygulaması ile kimliklerini telefonlarında taşıyacak olan Ukraynalılar, ülke içinde resmi ve şahsi tüm işlemlerini bu e-Kimlik üzerinden yapabilecek. Bu sayede vatandaşların nüfuz cüzdanı ve benzeri kimlikleri taşımasına gerek kalmayacak.

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