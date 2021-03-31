Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik sorumlu olarak göreve gelen Emre Belözoğlu'nun yardımcısı pro-lisans sahibi Erdinç Sözer oldu.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak takımın başına getirilmişti. Belözoğlu'nun yardımcısı ise dün belli oldu. Sarı-lacivertliler, pro-lisans sahibi Erdinç Sözer ile anlaştı. Erdinç Sözer, bu sabah yapılan antrenmanda görev aldı.

52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.

Erdinç Sözer kimdir?

2003 yılında Alman kulübü Darmstad'un 19 takımında teknik direktörlüğe başlayan Sözer, 2 yıl sonra A takımın yardımcı antrenörü oldu. Sözer sonraki yıllarda Bayer Leverkusen, Hamburg, Stutgart ve Wolfsburg'da da yardımcı antrenörlük yaptı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Uzun yıllar boyunca Bundesliga’da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı. Sözer sezonun geri kalan kısmında Teknik Sorumlumuz Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri işbirliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve Teknik Direktör Labbadia’ya teşekkürlerimizi sunarız.''

En düzey çalıştırıcılık lisansını aldı

52 yaşındaki Türk hoca 24 Ocak 2021'de Herta Berlin'deki yardımcı hocalık görevinden ayrıldı. Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacak olan tecrübeli antrenör Erdinç Sözer, 2015 yılında Almanya'daki en düzey çalıştırıcılık lisansını aldı. Eddy lakaplı teknik adam, daha önce verdiği röportajlarda hedefinin üç büyüklerden birini çalıştırmak olduğunu söylemişti.