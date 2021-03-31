Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu
Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik sorumlu olarak göreve gelen Emre Belözoğlu'nun yardımcısı pro-lisans sahibi Erdinç Sözer oldu.Abone ol
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak takımın başına getirilmişti. Belözoğlu'nun yardımcısı ise dün belli oldu. Sarı-lacivertliler, pro-lisans sahibi Erdinç Sözer ile anlaştı. Erdinç Sözer, bu sabah yapılan antrenmanda görev aldı.
52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.
Erdinç Sözer kimdir?
2003 yılında Alman kulübü Darmstad'un 19 takımında teknik direktörlüğe başlayan Sözer, 2 yıl sonra A takımın yardımcı antrenörü oldu. Sözer sonraki yıllarda Bayer Leverkusen, Hamburg, Stutgart ve Wolfsburg'da da yardımcı antrenörlük yaptı.
En düzey çalıştırıcılık lisansını aldı
52 yaşındaki Türk hoca 24 Ocak 2021'de Herta Berlin'deki yardımcı hocalık görevinden ayrıldı. Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacak olan tecrübeli antrenör Erdinç Sözer, 2015 yılında Almanya'daki en düzey çalıştırıcılık lisansını aldı. Eddy lakaplı teknik adam, daha önce verdiği röportajlarda hedefinin üç büyüklerden birini çalıştırmak olduğunu söylemişti.
Emre Belözoğlu ne demişti?
Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken 'Yeni ekibimizin içerisinde yurt dışından gelecek birisi olacak. Belki bir ihtimal ligi bilen bir hoca daha dahil olacak. Bunları en yakın süre içerisinde size açıklayacağız" demişti.