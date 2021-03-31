Trafikte dehşet saçan 'çakarlı maganda' Muhammet Enes Uysal'a rekor hapis istemi
İSTANBUL'da trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı aracın sürücüsü Muhammet Enes Uysal'ın 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.Abone ol
Gaziosmanpaşa'da tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (19) hakkında mütalaa açıklandı. Uysal'ın “Kasten öldürmeye teşebbüs etme”, “Hakaret”, “Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” ve “Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından toplamda 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.