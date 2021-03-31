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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 6'ncı yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"2015'in 31 Mart günü alçak bir terör saldırısıyla şehit düşen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı saygıyla, minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullanan Bakan Gül, Kiraz'ın görüntülerinin yer aldığı bir video da paylaştı.

Videoda, alt yazı halinde şunlar kaydedildi:

"Bundan 52 yıl önce Siirt'te bir kahraman geldi dünyaya. Kutlu ve şerefli bir hayat yazılmıştı alnına, vatanına, bayrağına, insanına gönülden bağlandı. Hakkı, hakikati, adaleti hayatının pusulası kıldı. Ömrü boyunca sımsıkı sarıldığı adalet sancağının önünde, 2015'in 31 Mart günü şehadet nasip oldu ona. Hain ve alçak saldırıya karşı son nefesini de tüm hayatında olduğu gibi imanla, onurla; vakar ve izzetle verdi. Bu dünyadan bir yiğit savcı Mehmet Selim Kiraz geçti. Rahmet ve saygıyla anıyoruz."

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