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Muğla'da vahşet! Kafasından vurularak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı

MUĞLA'da yetişkin bir yunus balığı ölü halde sahile vurdu. Yunusun kafasından vurularak öldürüldüğü tahmin ediliyor.

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Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Torba Koyu’nda sahilde bir yunusun olduğunu fark eden çevre sakinleri, Bodrum Belediyesi yetkililerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, yunusun öldüğünü tespit etti. Hayvanın başındaki kanama da dikkati çekti. Başından vurularak öldürüldüğü tahmin edilen yunus, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kıyıdan alındı. Yunusun başındaki darbenin kim veya kimler tarafından yapıldığı ise bilinmiyor.

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