Emre Çolak'ın Galatasaray tweeti olay! Taraftar linç etti

Galatasaray alt yapısında yetişen ve devre arası transfer döneminde Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e transfer olan Emre Çolak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Karagümrük taraftarının tepkisini çekti.

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Karagümrük'te forma giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Emre Çolak'ın sosyal medyadan yayınladığı mesaj büyük tartışma yarattı. Kariyerine Galatasaray'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, son olarak İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Deportivo La Coruna'da forma giymiş, Aralık ayında da Karagümrükspor'a transfer olmuştu.

Çolak, resmi Twitter hesabından "İçimiz dışımız bir, mayıslar bizimdir.." dedi ve mesajın sonunda 4 yıldız paylaştı. Bu mesaja sarı kırmızılara rakip taraftarlardan yoğun tepki geldi.

Sonra sildi

İki takımın 10 gün sonra karşılaşacağını belirten sosyal medya kullanıcıların tepkisi üzerine Emre Çolak, attığı mesajı sildi.

10 Nisan'da iki takımın maçı var

Galatasaray'ın 33. haftada Karagümrük ile karşılaşması bulunuyor. Türk Telekom Arena'daki maç 10 Nisan'da yapılacak.

Galatasaray, 17 Mayıs 2000 tarihinde Arsenal'i yenerek UEFA Kupası'nı kazanmayı başarmıştı. Bu kupanın ardından sarı kırmızılar 'Mayıslar bizim' sloganını kullanmaya başlamıştı.

Karagümrüklü taraftarlar ise futbolcularının bu tweetine büyük tepki gösterdi. Bir fan sayfası ise 'Ekmeğini yediğin, formasını giydiğin takımın taraftarlarına özür borçlusun Emre Çolak!!!!! Ya özür dile yada Bundan sonraki idmanlara Florya’da çık!' yazdı.

Fatih Karagümrük camiasından özür diledi

29 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı özür açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Kulübüm Fatih Karagümrük ile Antalya’da sürdürdüğümüz kamp esnasında yaptığım bir röportajda, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı ile alakalı olarak yöneltilen soruya vermiş olduğum cevabın ve sonrasında sosyal medya hesabımdan yapmış olduğum paylaşımın, maksadını aştığını üzülerek fark ettim. Röportaj esnasında şampiyonluk yarışında gönlümün, 11 yaşında kapısından içeri girdiğim ve profesyonel yaşantıma başladığım Galatasaray’dan yana olduğumu belirtmem üzerine gösterilen tepkiler sonrası, duygusal bir reaksiyon vererek sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımla profesyonellik ve duygusallık arasındaki ince çizgiyi aştığımın, kulübüme olan sorumluluğa uygun davranmadığımın farkındayım. Yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı Fatih Karagümrük camiasından ve büyük taraftarımızdan özür dilerim.”