Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'ndan öneri: Teravih namazı evde kılınabilir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hükümetin camilerde Ramazan ayında teravih namazının kılınmasına izin verilmesi ile ilgili kararının ardından dikkat çeken öneride bulundu. Davutoğlu, "Nafile bir namazın camide kılınması gerekmez" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Ramazan ayında uygulanacak koronavirüs tedbirlerine yönelik sorulara da yanıt verdi.

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, camilerde teravih namazlarının yasak olmayacağını duyurdu.

Küçükkaya da bu konuyu, Davutoğlu'na sordu.

Davutoğlu, teravih namazlarının camide kılınmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

'Farz namaz değil'

"Ben Ramazan'da teravih namazlarını geçirmem, özen gösteren bir insanım. Bunu zikretmek için söylemiyorum, teravih bir farz namazı filan değildir. Sünnetliği de Hz Ömer'e kadar düzenli kılınmış değil. Hz Ömer döneminden itibaren uygulanır. Kılınması nafile anlamında olumludur.

'Camide kılınması gerekmiyor'

Ama şartlar bugünkü şartlar gibiyse teravih namazı evde kılınabilecek bir namazdır. İlla camiye gitmeye gerek olmadan... Bunu Diyanet İşleri Başkanı da çıkıp açıklamalı. Nafile bir namazın camide kılınması gerekmez."