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Süleyman Soylu: 2020'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 122 bin 302'ye düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2019'da zirve yapmış ve yarım milyona dayanmış, 454 bin 662 olarak gerçekleşmişti. Salgın etkisiyle 2020'de bu rakam 122 bin 302'ye düşmüş, 2021'de 24 Mart itibarıyla 22 bin 115 olarak gerçekleşmiştir" bilgisini verdi.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Vilayetler Evi'nde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısına katılan Bakan Soylu, "Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2019'da zirve yapmış ve yarım milyona dayanmış, 454 bin 662 olarak gerçekleşmişti. Salgın etkisiyle 2020'de bu rakam 122 bin 302'ye düşmüş, 2021'de 24 Mart itibarıyla 22 bin 115 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

"Başka bir ülkede mevcut değil"

Soylu, şöyle devam etti: 2019'da 103 bin 858 sınır dışı işlemi yapılmıştır ki sınır dışı işlemleriyle ilgili bu büyüklükte bir operasyon, başka bir ülkede mevcut değildir. Aynı şekilde 2020'de salgın sürecine rağmen 41 bin 379 sınır dışı işlemi yapılmıştır. Yılbaşından bugüne kadar da sayımız 9 bin 369'dur. Dolayısıyla bu insanların ülkeye kaçak girişini önlemek, bizler için esastı.

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