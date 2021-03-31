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Tüyler ürperten görüntü! Yağmur sonrası parkta oluştu: İlk defa görüyoruz

Yağmur sonrası ABD'de parkta ortaya çıkan görüntü tüyler ürpertti. Solucan kasırgasını andıran görüntüyle ilgili bilim insanından açıklama geldi.

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ABD'nin New Jersey eylatinde yer alan bir parkta soluncanların bir girdabı anımsatan görüntüsü bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi. Hudson Nehri yakınlarında bir parkta yürüyüşe çıkan adam, önce yola yayılmış yüzlerce solucan gördü. Solucanlar beton üzerinde bir sarmal oluşturmuş tuhaf görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Halkalı solucanların fotoğraflarını çeken kişi, bunları Twitter hesabından paylaşarak, ''bunlar solucan kasırgası mı?'' şeklinde bir soru yöneltti. Birçok takipçi görüntüler karşında dehşete düşerken, solucanların bu şekle bürünmesi bilim insanlarını da şaşkına çevirdi.

Minnesota Üniversitesi Toprak, Su ve İklim Bölümü'nde profesör olan Kyungsoo Yoo, ''Bu kasırga şekli gerçekten ilginç. Böyle bir şeyi ilk defa görüyoruz. Solucanların yağmurdan sonra topraktan kitlesel olarak ortaya çıkması bilinen bir gerçek ancak onların daha önce hiç sarmal oluşturduğu görülmemişti'' dedi.

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