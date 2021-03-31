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Merkez Bankası'ndan müthiş adım! Yüzde 12 kâr payı dağıtacak

Merkez Bankası (TCMB), hissedarlara 2020 yılı kâr payı olarak 90 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 ödeme yapılmasına karar verdi.

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TCMB İdare Merkezi'nin 2020 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Banka Genel Kurulu'nca hissedarlara 2020 yılı kâr payı olarak 90 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 ödeme yapılması kararlaştırıldığı belirtilen ilanda, kâr payının, bugünden itibaren TCMB şubelerinin bulunduğu yerlerde şubelerce, bulunmadığı yerlerde ise Ziraat Bankası şubeleri tarafından ödeneceği ve söz konusu kâr paylarına ait 90 numaralı kupon bedellerinin 31 Mart 2026'da mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacağı bildirildi.

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