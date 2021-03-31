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Mersin'deki mide bulandıran haber! 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba hesap veriyor

 MERSİN'de 3 kızına küçük yaşlarda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan S.D. (56), hakim karşısına çıktı. Duruşma devam ediyor.

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Mersin'de, H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (32) ve S.D. (28), geçen yıl ocak ayında öz babaları S.D.'nin küçük yaşlarda yıllarca kendilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. 3 kız kardeşin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emlakçı baba S.D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

S.D. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. S.D., davanın temmuz ayında görülen ikinci duruşmasında tutuklandı. Ancak bir sonraki duruşmada yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Sanık S.D., bugün davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Duruşma devam ediyor. 

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