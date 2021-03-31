Anayasama Mahkemesi'nden HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı! Talebi reddedildi

ANAYASA Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yaptığı 'iptal' başvurusunu "yetkisizlik" nedeniyle reddetti.

Abone ol

Anayasa Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali talebiyle yaptığı başvuru, Genel Kurul'un gündem toplantısında görüşüldü. Genel Kurul oy birliğiyle başvuruyu reddetti.

AA'nın haberine göre, Anayasa'nın 84. maddesinin 'kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi'ni düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa Mahkemesi'ne müracaat imkanı tanınmadığı, bu nedenle başvurunun yetkisizlik nedeniyle reddedildiği belirtildi.

Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama

AYM'nin kararının ardından konuşan Ömer Faruk Gergerlioğlu "Böyle bir karar olabilir. AİHM'e gideceğiz. İki başvuru yapmıştık. Karar, ceza dosyasıyla ilgili verilmedi. Asıl dosya o. 3 Mart'ta yaptığımız başvuruya yanıt bekliyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onamıştı. Yargıtay'ın onama kararı, geçen hafta Perşembe günü Meclis'e ulaşmıştı.

Kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan Gergerlioğlu, aynı zamanda da "tedbir" kararı alınması talebinde bulunmuştu. Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusuyla ilgili süreç devam ederken, tedbir kararı reddedilmişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Gergerlioğlu hakkındaki bireysel başvurusu sonucunu beklemeyeceklerini açıklamıştı.

Gergerlioğlu'nun hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 17 Mart'ta okunmuştu. Kararın okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü.

Gergerlioğlu, Meclis'te "Adalet nöbeti"ne başlamış, 5. günün sonunda gözaltına alınmıştı.

Anayasaya göre, hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı TBMM Genel Kurulu'nda okutulan meclis üyesinin milletvekilliği de sona eriyor.