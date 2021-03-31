'Sosyal Kimlik' ile kartvizit ve sosyal medya hesaplarını bir araya getirdi

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümü öğrencisi Oğulcan Kaya, “Sosyal Kimlik” isimli uygulaması ile kartviziti sanal dünyaya taşıdı. Oğulcan Kaya’nın, yeni nesil kartvizit tasarımı; kişisel veya kuruluş bilgilerinizin yanı sıra tüm sosyal medya hesaplarını da barındırıyor ve QR kod olarak paylaşmanıza olanak tanıyor.

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Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisi Oğulcan Kaya, hayata geçirdiği “Sosyal Kimlik” mobil uygulaması ile kartvizit ve sosyal medya hesaplarını bir araya getirdi.

Uygulama hakkında bilgi veren Oğulcan Kaya, yarı zamanlı grafik tasarımcı olarak çalıştığı iş yerinde kartvizit çalışması yaparken fikrin aklına geldiğini belirterek, “Kartvizitleri günümüz çağına nasıl uyarlayabilirim fikrinden yola çıktım. Bu durumun aslında günümüz çağında daha kolay olabileceği ve kartvizitlerin en büyük sorunu olan güncellik durumunu kısa sürede yitirildiğini bildiğim için böyle bir projeyi nasıl hayata geçirebilirim diye düşündüm. Birkaç araştırmadan sonra sosyal kimlik projemi hayata geçirebilmem için çalışmaya başladım. Tasarımımda kişisel bilgiler, telefon, e-posta vb. bilgilerin yanı sıra çağımızın olmazsa olmazı haline gelen sosyal medya hesaplarının da yer almasını istedim. Kolayca paylaşım uygulamanın temelini için de QR kod üzerine kurdum. 3 aylık sürede hem Türkçe hem de İngilizce dil seçeneği olmak üzere doğum günüm olan 14 Şubat tarihinde bitirerek ‘Sosyal Kimlik’ adıyla uygulama markette sundum” dedi.

"Akılda kalıcı"

Sosyal Kimlik projesinin ismi ile logosunun basit ve akılda kalıcı olabilmesi için yaptığı tasarımı da anlatan Kaya, “Uygulamamda ‘sosyal’ kelimesi kişinin sosyal medyada yer alan hesaplarını temsil ederken ‘kimlik’ ise o kişiye ait olan ad-soyadı, hakkında, telefon numarası gibi bilgileri temsil ediyor. Logoda ise aynı sadeliği ve anlamı yüklemek istediğim için uygulamanın temelini oluşturan QR kod simgesine, kişiye ait olan kişisel bilgileri temsil etmesi için parmak izine ve QR kod ile paylaşmanın çok kolay olduğunu göstermek için de büyütece yer verdim. Sosyal Kimlik ile size veya kuruluşunuza ait olan tüm sosyal medya hesaplarınızı, kişisel veya kuruluş bilgilerinizi bir arada tutarak QR kod yardımıyla paylaşabiliyorsunuz. Tüm süreçte, okulda aldığım eğitimin tüm aşamalarını uygulamalı olarak hayata geçirme fırsatı buldum” diye konuştu.