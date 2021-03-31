BIST 1.392
DOLAR 8,25
EURO 9,69
ALTIN 452,83
HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Ajdin Hasic’ten Beşiktaş'a kötü haber

Bosna Hersek U21 takımında sakatlık yaşayan 19 yaşındaki oyuncu sezonu kapattı.

Abone ol

Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ U21 ile oynadığı mücadelede sakatlanan Ajdin Hasic'in sol diz çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan ve ameliyat olması gereken Bosna Hersekli futbolcu, sahalardan 6 ay uzak kalacak.

Beşiktaş da Hasic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "Bosna-Hersek U-21 milli takımının Karadağ ile 29 Mart 2021 tarihinde oynadığı Avrupa U-21 Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ajdin Hasic’e yapılan MR incelemesi sonucunda, ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmasi tanısı konulduğu, milli takım sağlık ekibinden tarafımıza bildirilmiştir. Futbolcumuz Ajdin Hasic’in tedavi ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Milletvekillerine bedava dil kursu TBMM'de duyuru yayınlandı
Gaziantep'te gözleri sayesinde muhtar oldu! 'Van kedisi gibisin' diyorlar
Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
Yenişehir'de tavuk çiftliğinde yangın: 1500 tavuk telef oldu
Selahattin Demirtaş rest çekti: HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak ilan edilebilir
Mert Müldür'ün beraberlik isyanı: Diyecek bir şey bulamıyorum
Adana'da minik Efe'nin ölümü aileyi gözyaşlarına boğdu! Feryatları yürek yaktı!
Erzurum’da 6'ncı kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Masada kritik konular var
Antalya'da suyu boşaltmak istemişti! Feci şekilde can verdi
Yorumlar