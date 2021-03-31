Ajdin Hasic’ten Beşiktaş'a kötü haber

Bosna Hersek U21 takımında sakatlık yaşayan 19 yaşındaki oyuncu sezonu kapattı.

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Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ U21 ile oynadığı mücadelede sakatlanan Ajdin Hasic'in sol diz çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan ve ameliyat olması gereken Bosna Hersekli futbolcu, sahalardan 6 ay uzak kalacak.

Beşiktaş da Hasic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "Bosna-Hersek U-21 milli takımının Karadağ ile 29 Mart 2021 tarihinde oynadığı Avrupa U-21 Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ajdin Hasic’e yapılan MR incelemesi sonucunda, ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmasi tanısı konulduğu, milli takım sağlık ekibinden tarafımıza bildirilmiştir. Futbolcumuz Ajdin Hasic’in tedavi ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır" denildi.