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Erzurum’da 6'ncı kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

ERZURUM’da bir apartmanın 6’ncı katından düşen 69 yaşındaki kadın olay yerinde can verdi.

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Saat 17.30 sıralarında Yakutiye ilçesine bağlı Rabi Ana Mahallesi’nde bulunan Yeşil Yakutiye Konutları’nda meydana gelen olayda, 69 yaşındaki Leyla Gökçe 8 katlı apartmanın 6’ncı katındaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aşağıya düştü.

Olay yerinde hayatını kaybetti 
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucu yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberi alan yakınları ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından yaşlı kadının cesedi Erzurum Adli Tıp’a kaldırıldı. Polis ekipleri konuyla alakalı geniş çaplı inceleme başlattı.

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