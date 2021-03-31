Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Masada kritik konular var
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17:00’de toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.Abone ol
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantıda, vaka sayılarında artış, mutasyondaki son durum, illerde alınan tedbirler, aşılama süreci ve aşı tedariki konularının ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.