TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasında Kürşat Ayvatoğlu tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Hamza Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Kürşatlarının yapmış olduğu nüfuz ticaretini gördük" açıklamasına AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan "Eğer bir hata yapan varsa onu kulağından tutup, götürüp yargı makamlarına teslim eden ve bu hukuk sürecini takip eden irade bizde var." yanıtı geldi.

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TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Montrö Sözleşmesi'ne yönelik söylemlerinden dönmek için vatandaşlara, gazetecilere ve bürokratlara "zekası belli bir seviyenin altında" ifadesi kullandığını savundu.

Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullandığı görüntüleri anımsatan Özel, şöyle devam etti:

"Bu ismin elbette tedaviye muhtaç bir tarafı var, o konuda acil şifalar dileriz ancak o fotoğraflar, o videolar ve bizatihi Kürşat Ayvatoğlu ismi, Adalet ve Kalkınma Partisinin savrulduğu noktayı, yaşadığı çürümeyi, içinde bulunduğu yozlaşmayı gösteriyor. Harun olmak için yola çıkıp da Karun olanların ne noktalara savrulduğunu hep beraber ibretle takip ettik. Adalet ve Kalkınma Partisi, Ömerlerini aramak için yola düşecekti, Kürşatlarını bulmuşlar. Kürşatlarının o paraları nerelerden kazandığını, Kürşatlarının çektirdiği fotoğraflar değil ama kurduğu yakın ilişkileri ve Kürşatlarının yapmış olduğu nüfuz ticaretini gördük."

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Özel'e "Kürşatlar demeye gerek yok, Kürşat bir tane. Kürşat dediğiniz zaman, bizim tarihimizde bambaşka yere gidiyor." diye tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise AK Parti ve Cumhur İttifakı alarak garip gurebanın gür sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti'nin verdiği mücadelenin, millete hizmet mücadelesi olduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Eğer bir hata yapan varsa onu kulağından tutup, götürüp yargı makamlarına teslim eden ve bu hukuk sürecini takip eden irade bizde var. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Taciz, tecavüzcülerin hesabını sormaktan elbette geri durmayacağız. Burada önemli olan hukukun, Anayasa'nın, yargının, ahlakın yanında yer alabilmek, bunu yapıyoruz. Belediyelerinizde, parti teşkilatlarınızda ne oldu? Bunların üzerini niye kapatıyorsunuz? Mağdurlar, mağdureler 'Biz bunu İl Başkanına ulaştırdık ancak tehdit aldık ve bunun üzerini kapatmak için ellerinden geleni arkalarına koymadılar' diyorlar. Birileri yanlış mı yapmış? Onu kulağından tutup yargıya teslim edelim. Hukuki olarak bunun arkasının takipçisi olalım. Siyaset mekanizması olarak hukuk, adalet ve yargının daha iyi işlemesi için bizim yapmamız gereken budur."