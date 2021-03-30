Türkiye Letonya maçı golleri ve geniş özeti

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında konuk ettiği Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Puanını 7'ye yükselten Ay-Yıldızlılar, grup elemelerinin ilk bölümünü lider tamamladı. Bugüne kadar Letonya’yla 5 resmi maçta karşı karşıya gelen Milliler, bu mücadelelerden 1 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrılırken henüz galibiyetle tanışamadı.

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A Milli Futbol Takımı, Letonya ile 3-3 berabere kaldı ve 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk puan kaybını yaşadı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'nin golleri 2. dakikada Kenan Karaman, 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz attı. Letonya'nın golleri ise 35. dakikada Savalnieks, 58. dakikada Uldrikis ve 79'da Ikaunieks'ten geldi.

İlk maçında Hollanda'yı, ikinci maçında Norveç'i yenen Ay-Yıldızlılar, Letonya ile berabere kalarak puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Türkiye, gruptaki dördüncü karşılaşmasını 1 Eylül'de sahasında Karadağ ile oynayacak.

Hollanda ve Norveç kazandı A Milli Takım’ın rakipleri Hollanda ve Norveç, oynadıkları karşılaşmalardan 3 puanla ayrılarak puanlarını 6 yaptı. Cebelitarık deplasmanında boy gösteren Hollanda, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadeleden 7-0’lık galibiyetle ayrılırken; Norveç de Karadağ deplasmanında tek golle galip gelmeyi başardı.

Maçtan önemli dakikalar

2. dakikada Ay-Yıldızlı ekip öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Karaman yerden ve düzgün bir vuruşla topu yakın direğin dibinden ağlara gönderdi: 1-0

21. dakikada Çağlar Söyüncü rakip yarı alanda kaptığı topu bekletmeden Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Milli futbolcu pasını ceza sahası içine koşu yapan Kenan Karaman'a verdi. Sol çaprazda meşin yuvarlağı alan Kenan'ın uzak köşeye vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda kaleci Steinbors topu kontrol etti.

24. dakikada soldan Ciganiks'in kullandığı kornerde Cernomordijs'in kafayla indirdiği top altıpas gerisindeki Uldrikis'te kaldı. Bu oyuncunun uygun durumdaki vuruşunda araya giren Ay-Yıldızlı savunma oyuncuları mutlak bir tehlikeyi önledi.

33. dakikada A Milli Takım farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Caner Erkin'in çıkardığı sert şutta savunmanın da müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere gitti. Caner'in sağdan kullandığı kornerde savunmanın kafayla ceza sahası dışına gönderdiği meşin yuvarlağa gelişine Hakan Çalhanoğlu vurdu. Yerden giden ve kalabalık oyuncu grubunun arasından geçen top ağlarla buluştu: 2-0

35. dakikada Letonya farkı 1'e indirdi. Soldan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Jurkovskis meşin yuvarlağı kale sahasına gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır ve savunmayı geçen topa arka direkte Savalnieks vurdu. Meşin yuvarlak uzak kale direğine de çarparak ağlara gitti: 2-1

37. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta top yandan auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı Ay-Yıldızlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada A Milli Takım penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Mert Müldür Tobers'in arkadan müdahalesiyle yerde kaldı ve Polonyalı hakem Stefanski penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada penaltıyı kullanan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 3-1

58. dakikada konuk takım bir kez daha farkı 1'e indirdi. Savalnieks'in kullandığı serbest vuruşta Oss ceza sahası içi sağ köşede kafayla topu indirdi. Altıpas gerisine gelen meşin yuvarlağa bekletmeden vuran Uldrikis fileleri havalandırdı: 3-2

79. dakikada Letonya beraberliği sağladı. Savalnieks'in kullandığı serbest vuruşta A Milli Takım savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Emsis'te kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Davis Ikaunieks yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yakın direğin dibinden ağlara gönderdi: 3-3

80. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Burak Yılmaz, karşı karşıya istediği gibi vuramayınca top yandan auta gitti ve Ay-Yıldızlılar yeniden öne geçme şansını kullanamadı.

90+2. dakikada Taylan Antalyalı'nın sağdan ortasında arka direkteki Deniz Türüç'ün kafayla vurduğu top kaleci Steinbors'ta kaldı.

90+5. dakikada Mert Müldür'ün kaptırdığı topla hızlı çıkan Krollis ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan sert bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan Çakır üzerine gelen topu güçlükle kontrol etti.

Müsabaka 3-3 eşitlikle sona erdi.

Türkiye: 3 - 3 :Letonya

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Daniel Stefanski, Konrad Sapela, Michal Obukowicz (Polonya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin (Dk. 83 Orkun Kökçü), Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 83 Deniz Türüç), Kenan Karaman (Dk. 73 Enes Ünal), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 66 Umut Meraş), Yusuf Yazıcı (Dk. 66 Taylan Antalyalı), Burak Yılmaz

Letonya: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Savalnieks (Dk. 90+4 Jaunzems), Janis Ikaunieks (Dk. 65 Davis Ikaunieks), Ciganiks (Dk. 46 Kamess), Uldrikis (Dk. 73 Krollis)

Goller: Dk. 2 Kenan Karaman, Dk. 33 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 52 Burak Yılmaz (P) (Türkiye), Dk. 35 Savalnieks, Dk. 58 Uldrikis, Dk. 79 Davis Ikaunieks (Letonya)

Sarı kartlar: Dk. 55 Çağlar Söyüncü, Dk. 89 Enes Ünal, Dk. 90+4 Deniz Türüç (Türkiye), Dk. 68 Kamess, Dk. 71 Emsis, Dk. 90+1 Fjodorovs (Letonya)