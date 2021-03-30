Türkiye 30 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 31.385'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 1376'sı semptomatik olmak üzere 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 155 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 19 bin oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 19 bin 925 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi. Toplam test sayısı 38 milyon 338 bin 45'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 54 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

Vaka sayısı rekor kırdı

Bugün görülen vaka sayısı Türkiye'de en fazla vakanın yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti. Öte yandan koronavirüs salgınında ülkemizde 8 Aralık 2020 tarihinde 33 bin 198 vaka görülmüştü.