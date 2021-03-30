Türkiye ve Çin'den mali işbirliğini güçlendirecek yerel para planı

Türkiye ile Çin arasında son on yılda 'stratejik işbirliği' düzeyinde seyreden ilişkiler, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin katkısıyla günden güne gelişiyor. Türkiye, Çin ile SWAP (takas) anlaşması kapsamında yerel para ile ilk ticareti geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirirken; iki ülke arasındaki mali işbirliğini güçlendirecek bir adım olarak öne çıkan ticarette yerel paranın kullanımı uygulaması dikkat çekiyor.

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Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Toplantılarda ele alınan kritik başlıklar arasında salgınla mücadele, aşı konusunda iş birliğinin ilerletilmesi, Kuşak Yol ve Orta Koridor projeleri, yapay zeka, 5G, big data ve altyapı projelerinin de yer aldığı öğrenildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin geçtiğimiz yıl mart ayında Türkiye'de de görülmesinin ardından salgınla mücadelede Çin ile temasa geçildi. Koronavirüs tedavisinde etkinliği kanıtlanan 'Favipiravir'e bir çok Avrupa ülkesi erişemezken; Ankara, bu ilacı Çin'den temin etti. Dünyada aşılamaya geçen az sayıda ülkeden biri olan Türkiye, Çin aşısının Faz-3 çalışmalarına katıldı ve şimdiye kadar yaklaşık 15 milyon doz aşılama gerçekleştirdi. Çinli Bakan Yi'nin Ankara temaslarında iki ülke arasında salgınla mücadele ve aşı konusunda işbirliğinin daha da ileriye taşınması kararlaştırıldı.

Ekonomik potansiyel ele alındı Türkiye, Çin ile SWAP (takas) anlaşması kapsamında yerel para ile ilk ticareti geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki mali işbirliğini güçlendirecek bir adım olarak öne çıkan ticarette yerel paranın kullanımı uygulaması öne çıkan başlıklardan oldu.

Geleceğin teknolojileri masadaydı

Geleceğin teknolojilerinde işbirliğinin vurgulandığı görüşmelerde yapay zeka, 5G gibi konular gündeme alındı. Çinli Huawei firmasının Türkiye'de uluslararası Ar-Ge merkezi açması sonrasında telekomünikasyon alanında işbirlikleri de artış gösterdi. Huawei'nin Türkiye'deki Ar-ge Merkezinde 5G teknolojisi üzerinde çalışılıyor.

Öte yandan; Çinli Oppo firması ve telefon devi Xiaomi'nin Türkiye'de yaptığı yatırımlara da değinildi. İleri teknoloji alanında işbirliği yapılarak iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli ortaklarından olduğu Kuşak-Yol ve Orta Koridor gibi projelerle iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinde somut faydalar elde edilmesi planlanıyor. Toplantılarda; Tarihi İpek Yolu'nu canlandırarak Pekin'den Londra'ya kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefleyen projelere ilişkin görüş alışverişi yapıldı. (Sabah)