HDP'nin kapatılmasıyla ilgili flaş gelişme! Anayasa Mahkemesi raportörü: İddianame iade edilsin

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianame Anayasa Mahkemesi raportörü tarafından iade edildi...

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Anayasa Mahkemesi'nden son dakika flaş karar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı HDP'nin kapatılmasıyla ilgili iddianame yarın AYM Genel Kurulu'nda görüşülecekti. Ancak son dakika bilgisine göre, iddianame için ilk incelemeyi yapan AYM raportörü, raporunu tamamladı ve eksiklerin giderilmesi için iddianamenin iadesi istendi...

Anayasa Mahkemesi HDP raporunu bitirdi. Rapor Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtıldı. Raporda, iddianamedeki bazı usuli eksiklikler sıralandı ve bu eksikliklerin giderilmesi için iddianamenin iadesi istendi.

Raporda ayrıca "İddianame kabul edilirse, tedbir istemi öncelikli görüşülsün" ifadesi yer aldı.

Raportörün raporu yarın AYM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Rapor doğrultusunda iddianame Yargıtay Başsavcılığı'na iade edilebileceği gibi, kabul edilip görüşülmeye de başlanabilir.