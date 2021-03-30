Emre Belözoğlu ilk icraatını yaptı! Fenerbahçe'ye 16'lık cevher

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu’nun teknik sorumluluğa geçmesiyle A takım antrenmanlarına davet edilen Arda Güler, yeteneği ile dikkat çekti.

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Erol Bulut'la yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun teknik sorumlu olarak takımın başına geçti. Emre'nin takımın başına geçmesiyle beraber özel bir isim antrenmanlarda yer almaya başladı. 16 yaşındaki Arda Güler, Belözoğlu’nun kararıyla son 3 gündür A takımla idmanlara çıkıyor.

3 yıllık imza

Altyapıda da Emre Belözoğlu’nun yakından takip ederek, 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamasını sağladığı genç yetenek, kısa sürede Samandıra’da adından söz ettirdi.

Emre hassas davranıyor

Milliyet'in haberine göre Arda Güler konusunda Emre Belözoğlu bir hayli hassas davranıyor. Şu anda A takımda hemen maça çıkması gündemde olmasa da antrenmanlara alışması ve bu seviyeye hızlı adapte olması hedefleniyor.