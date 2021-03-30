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Antalya'da pankartı görenler şaştı kaldı! 650 TL'ye satıyor

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da pazar girişine hazır mezar satan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

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Merkezi Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bulunan mezar imalathanesi, yapmış olduğu mezarları korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşın ayağına götürüyor. Manavgat Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde kurulan salı pazarına giden vatandaşlar, pazar girişinde seyyar mezar satıcısını görünce şaşkınlık yaşıyor. Manavgat’ta ilk kez seyyar olarak hazır mezar satışı yapıldığını gören bazı vatandaşlar, sırf meraklarını gidermek amacıyla satıcıyla sohbet ediyor.

Antalya Döşemealtı'nda bir mezar imalathanesinin temsilciliğini yaptığını belirten Ali Serter, “Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmakta zorlanıyor. Bu durumu dikkate alarak hizmetlerimizi vatandaşımızın ayağına getirelim istedik. Daha önce Antalya’nın batı ilçelerine gitmiştik. Doğu ilçelerine ve Manavgat’a ilk kez geldik. Vatandaşlar ilgi gösteriyor. Sipariş aldığımızda 10 gün içerisinde yazısı da yazılarak mezarı getirip monte ediyoruz” diye konuştu.


"Ölümlerinin üzerinden en az 1 yıl geçmesi gerekiyor"
Satışlarına korona virüsün yansıyıp yansımadığını sorusunu cevaplandıran Serter, “Şu an için satışlarımızda bir değişiklik yok. Korona virüsten ölenlerin yansıması için ölümlerinin üzerinden en az 1 yıl geçmesi gerekiyor. Bizim insanımız mezar yaptırmak için mezarın toprağının iyice oturması bekleniyor. İlk ölümlerin üzerinden 1 yıla yakın zaman geçti. Bugünlerde mezar satışlarında bir artış bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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