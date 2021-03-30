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Xiaomi'den şaşkına çeviren değişiklik! İlk kez görücüye çıktı

Türkiye'de yatırımlarına başlayan Xiaomi logo değişikliğine gittiğini duyurdu.

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Çin'in önde gelen isimlerinden olan Xiaomi, yeni ürünlerini tanıttığı etkinlikte bir sürpriz yaptı. Logosunu uzun bir süreden sonra değiştiren Xiaomi, yeni logosu ile daha modern bir firma izlenimi sergiliyor. Xiaomi logo değiştirerek daha modern ve yumuşak hatlara sahip bir tasarıma geçiş yapması ile dikkat çekti. Xiaomi'den gelen açıklamalara göre bu yeni tasarım sonsuz bir görünüm olarak isimlendiriliyor. Yeni logosu ile daha yenilikçi ve diri bir firma imajı çizen Xiaomi, müşterilerine de güven vermeyi de planlıyor.

Android ekosistemi de oval yapıya bundan 2 yıl önce geçiş yapmıştı. Yazı fontunu da değiştiren ve daha samimi gelen bir font seçen Xiaomi, yeni logosunu önümüzdeki aylarda tanıtacağı ürünlerde kullanmaya başlayacak.

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