Robot rap şarkıcısının tuvaleti NFT ile satıldı! Fiyatını duyanlar inanamadı

Yapay zeka ile üretilen ilk rap şarkıcısı FN Meka'nin dijital sanat eseri olarak hazırlanan tuvalet NFT’si 6500 dolara (54 bin TL) satıldı.

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FN Meka, 2019’da çıkan ilk yapay zeka destekli rap şarkıcısı. Markalarla işbirliği yaparak single’lar çıkaran robot, en son Speed Demon single’ını piyasaya sürdü. Marka rap’çisi aynı zamanda TikTok adlı sosyal medya platformunda da varlığını sürdürüyor. FN Meka düzenli olarak spor ayakkabıları, PlayStation, Lamborghini, Apple'ın AirPod'ları gibi farklı markaları sergiliyor. Robot rap’çi, NFT çizimlerini paylaşırken TikTok’taki popülaritesinden yararlanıyor. FN Meka, sosyal medyada milyarlarca görüş oluşturan, insan olmayan bir sanal influencer olarak tanınıyor.



FN Meka’nın, bire bir Lamborghini stilinde ‘Süper Tuvalet’ adında taşınabilir tuvaleti NFT olarak satışa çıkarıldı. RTFKT tarafından tasarlanan tuvalet NFT’si, SuperRare adlı dijital sanat satış sitesine konuldu. Hollandalı DJ Don Diablo, diğer teklif verenleri geride bırakarak tuvalet NFT'sini 6500 dolara (54 bin TL) karşılık gelen 4 Ethereum kripto para birimine satın aldı.







NFT nedir?

Son dönemde adını en sık duyduğumuz kavramlardan biri olan NFT'ye ilgi her geçen gün artıyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olarak karşımıza çıkan NFT kısaca, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor. Değiştirilemez Token (NFT), dijital sanat veya dijital koleksiyon olarak da biliniyor. Değiştirilemez Tokenlar; bir tweet'i, bir tabloyu, bir resmi, bir anı, bir gif'i, bir futbolcu kartını vb. nesneleri temsil edebiliyor.