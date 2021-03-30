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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan son dakika enflasyon ve faiz açıklaması

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Salgın sürecindeki belirsizlikler küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikleri canlı tutuyor. Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar politika faizini enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceğiz." açıklaması yaptı.

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TCMB 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, para politikası araçlarını bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirterek "Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar politika faizini enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Enflasyon ve faiz

Salgın sürecindeki belirsizlikler küresel ekonomiye ilsikin belirsizlikleri canlı tutuyor. Yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Enflasyonla mücadele doğrultusunda para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyon gerçekleşmeleri sıkı bir parasal duruş gerektiriyor.

"Kararlarımızı veri akışına göre alacağız"

Enflasyon odaklı para politikamız küresel dalgalanmalara karşı kalkan görevi görecek. Enflasyon gerçekleşmeleri sıkı bir parasal duruş gerektiriyor.

Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar politika faizini enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceğiz.

Kararlarımızı enflasyon başta olmak üzere veri akışına göre alacağız. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız. Politikalarda şeffaflık ilkesine bağlı olarak kamuoyuyla paylaşacağız.

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