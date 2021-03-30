BIST 1.389
DOLAR 8,32
EURO 9,76
ALTIN 450,60
HABER /  YEREL
ADV İlk alışverişte 30 TL indirim
ADV İlk alışverişte 30 TL indirim

'Kırmızı' kent Edirne'de yeni kararlar! Çiftçiler kısıtlama günlerinde çiftçilik belgesiyle tarlalarına gidebilecek

Yeni tip koronavirüs vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Edirne'de çiftçiler, kısıtlama günlerinde çiftçilik belgelerini ibraz ederek tarlalarına gidebilecek. Alınan yeni kararla birlikte kentin merkezi caddelerinin girişlerine konulan bariyerler kaldırılacak.

Abone ol

İl Hıfzıssıhha Kurulu,  Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplanarak salgınla mücadelede yeni kararlar aldı.

Belge ibraz etmek şart

Buna göre, kentin merkezi caddelerinin girişlerine konulan bariyerler kaldırılacak. 

Ayrıca, kısıtlama günlerinde ayçiçeği ve çeltik arazilerinde hazırlık yapan, buğday tarlalarında gübreleme çalışması gerçekleştiren çiftçiler, çiftçilik belgelerini ibraz ederek tarlalarında çalışabilecek.

Kuruldan yapılan açıklamada, çiftçilerin de salgın önlemlerini alması gerektiği belirtilerek, "İlimizde ayçiçeği, çeltik arazilerinde tarla hazırlıklarının, buğday ekili alanlarda gübreleme, ilaçlama faaliyetlerinin yapılabilmesi, çiftçilerin ekipmanlarının tamirat işlemlerini ve gübre, ilaç tedarikini sağlayabilmeleri amacıyla çiftçi belgesi veya ÇKS belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor." ifadeleri kullanıldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
İBB önünde KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüm projesi protesto edildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok ağır konuştu o zorba gidecek
Antalya'da markette çocuğu taciz etti! Mahkemenin kararıyla aile şok oldu
ABD, İran’a yeni bir nükleer teklif sunmaya hazırlanıyor
Ronaldo'dan 19 yıl sonra gelen itiraf
İstanbul'daki havalimanlarında 469 bin 735 yolcuya yapılan koronavirüs test sonuçları açıklandı
Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar: Mübaşir 7'nci kattan kendisini boşluğa bıraktı
EPK üyesi Korkmaz Karaca: 1 Nisan'da Merkez Bankası net mesaj verecek
'Pudra Şekerci' Kürşat Ayvatoğlu'nun telefonundan yeni görüntüler çıktı! Olay itiraflar geldi
Sokakta pitbull gezdirdi 10 bin lira ceza yedi
Yorumlar