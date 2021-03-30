'Kırmızı' kent Edirne'de yeni kararlar! Çiftçiler kısıtlama günlerinde çiftçilik belgesiyle tarlalarına gidebilecek

Yeni tip koronavirüs vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Edirne'de çiftçiler, kısıtlama günlerinde çiftçilik belgelerini ibraz ederek tarlalarına gidebilecek. Alınan yeni kararla birlikte kentin merkezi caddelerinin girişlerine konulan bariyerler kaldırılacak.

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İl Hıfzıssıhha Kurulu, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplanarak salgınla mücadelede yeni kararlar aldı.

Belge ibraz etmek şart

Buna göre, kentin merkezi caddelerinin girişlerine konulan bariyerler kaldırılacak.

Ayrıca, kısıtlama günlerinde ayçiçeği ve çeltik arazilerinde hazırlık yapan, buğday tarlalarında gübreleme çalışması gerçekleştiren çiftçiler, çiftçilik belgelerini ibraz ederek tarlalarında çalışabilecek.

Kuruldan yapılan açıklamada, çiftçilerin de salgın önlemlerini alması gerektiği belirtilerek, "İlimizde ayçiçeği, çeltik arazilerinde tarla hazırlıklarının, buğday ekili alanlarda gübreleme, ilaçlama faaliyetlerinin yapılabilmesi, çiftçilerin ekipmanlarının tamirat işlemlerini ve gübre, ilaç tedarikini sağlayabilmeleri amacıyla çiftçi belgesi veya ÇKS belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.