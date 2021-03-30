'Pudra Şekerci' Kürşat Ayvatoğlu'nun telefonundan yeni görüntüler çıktı! Olay itiraflar geldi

Lüks bir aracın içinde kokain çektiği görüntüler olay olan AK Parti Genel Merkezi eski çalışanı Kürşat Ayvatoğlu'nun son ifadesi ortaya çıktı. İlk ifadesinde "Kokain değil pudra şekeriydi" diyen Ayvatoğlu, ikinci kez gözaltına alınınca her şeyi itiraf etti. Telefonunda başka uyuşturucu madde içtiği görüntüler çıktı.

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Lüks bir araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri basına sızan ve ev hapsi cezası alan AK Parti Genel Merkezi çalışanı Kürşat Ayvatoğlu'nun ikinci ifadesi ortaya çıktı. İlk ifadesinde "Kokain değil pudra şekeri çektik" diyen Ayvatoğlu, ikinci kez gözaltına alınınca her şeyi itiraf etti. 1,5 yıldır uyuşturucu madde kullandığını belirten Ayvatoğlu'nun incelenen telefonundan kokain dışında çeşitli uyuşturucu maddeler kullanıldığına dair görüntülere de ulaşıldı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ayvatoğlu’nun ikinci kez gözaltına alınmasının ardından verdiği ifade özetle şöyle:

1 gram kokaine 500 lira veriyordum

- Uyuşturucu madde kullanıyor musun?

-Ben uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden esrar maddesini ve kokain maddesini tahmini olarak, 1,5 yıldır kullanmaktayım… Kullanmış olduğum esrar maddesini genelde arkadaş ortamında para karşılığı olmadan kullanmaktayım. Ancak kokain maddesini tam olarak tanımadığım arkadaş ortamından Ayhan olarak bildiğim 35 yaşındaki erkek şahıstan alıyordum. 1 gram civarında kokain maddesini 500 TL karşılığında satın almaktayım.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasını reddetti

- Arkadaşlarınıza uyuşturucu temin ettiniz mi?

-Ben para karşılığı hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Ben bu şahsa (Y.M., sosyal medyada yayımlanan görüntüleri paylaşan) herhangi bir şekilde uyuşturucu satışı yapmadım. Kendisiyle buluştuğumuzda içmek için yanımda bulunan kokain maddesini ortak kullanıyorduk. Bu olay 2-3 defa oldu. Bunun karşılığında ben şahıstan para istemedim. O da bana para teklif etmedi. Kastamonu’da herhangi birine para karşılığı ya da parasız uyuşturucu madde götürmedim.

Videonun çekildiğinden haberim yoktu, suç işlediler

- Söz konusu video hakkında neler söyleyeceksiniz?

-Bu videodaki kokain maddesini kullanan şahıs benim. Daha önceki ifademde ben bu maddeden pudra şekeri olarak bahsetmiştim. Ancak videonun tam hali emniyette izletilince, olayın geçen yıl Kastamonu’da yaz aylarında yaşandığını hatırladım. Araçta arkadaşlarımla kokain kullandık. Videonun çekildiğinden haberim yoktu. Ben çekmedim. Bu videoyu çeken ve atan suç işlemiştir. Ben bu olayda mağdurum.

Cep telefonundan yeni uyuşturucu görüntüleri çıktı

Öte yandan, Kürşat Ayvatoğlu’nun cep telefonun dijital incelemesi de yapıldı. Yapılan incelemede, Ayvatoğlu’nun arkadaşları ile çok sayıda uyuşturucu madde içeren konuşma yaptığı görüldü. Ayrıca çeşitli uyuşturucu maddelerin kullanıldığına dair görüntülere de ulaşıldı.

"Görüntüleri Kürşat çektirdi, birlikte iş yapmaya ikna etmek için..."

Ayvatoğlu’nun uyuşturucu kullandığı görüntüleri çeken Ufuk K. ise ifadesinde şunları kaydetti: “Videoyu 2020 yaz ayında Kastamonu’da ben çektim. Ön koltukta oturan Dolunay O.’nun araçta olmadığı bir esnada Kürşat, ‘kokain kullanacağız, sen de bu esnada bizim videomuzu çek’ dedi. Bu videoyu çektiğimden Dolunay’ın haberi yoktu. Kürşat, Dolunay uyuşturucu madde kullanırken çıkmamış diyerek videoyu sildi. Birlikte iş yapacaklarmış, işini ‘sağlama almak’ için çektirmiş. Silinenler kısmından videoyu geri yükledim ve daha sonra Yağız M.’ye attım.”

"Amacım Kürşat'ı rezil etmekti"

Söz konusu görüntüleri sosyal medyada yayılması için şüpheli Yağız M. ise ifadesinde, “Twitter hesabımdan bir hafta önce … isimli hesaba Kürşat’ın kokain maddesi kullandığı videoyu yayılması için gönderdim. Amacım kimseyi uyuşturucuya özendirmek değildi. Aramızda husumetlim olan Kürşat’ı rezil etmekti” ifadelerini kullandı.

Başsavcılık ev hapsi kararına itiraz edecek

Kürşat Ayvatoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayvatoğlu’nun ev hapsine alınacağı bildirildi. Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hakimliğin bu kararına itiraz etti.